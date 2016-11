Nach Family TV soll Blizz 2017 über Astra starten

2017 soll es endlich soweit sein: Der Frauensender Blizz soll im kommenden Jahr seinem Schwestersender Family TV folgen und ebenfalls über die beliebte Astra-Satellitenposition 19,2 Grad Ost zu empfangen sein.



Schon lange arbeitet ITV Media daran, die Reichweite von Blizz auszubauen und den Frauensender über Satellit aufzuschalten. Wie die Augsburger Mediengruppe am Dienstag bekannt gab, soll es im kommenden Jahr soweit sein: Ab dem zweiten Quartal soll auch Blizz über Satellit zu empfangen sein und dabei gleich über die beliebte Astra-Satellitenposition 19,2 Grad Ost an den Start gehen. Damit tritt Blizz im kommenden Jahr in die Fußstapfen seines Schwestersenders Family TV, der seit April über Astra zu empfangen ist.