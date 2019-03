Nach Flop in USA: Schweiger bringt "Head Full of Honey" ins Kino

Mit "Honig im Kopf" gelang Til Schweiger im Jahr 2014 ein großer Kinohit - ganz im Gegenteil zum internationalen Remake von 2018. Nun versucht es Schweiger nach dem gefloppten US-Start nochmal.



Mehr als sieben Millionen Zuschauer sahen die Komödie mit Dieter Hallervorden und Schweigers Tochter Emma. Der Erfolg sprach sich bis nach Hollywood herum - und Schweiger entschied sich, seinen eigenen Film noch einmal für den internationalen Markt neu zu verfilmen. Doch das Projekt scheiterte kläglich und der US-Start geriet zum Flop.



Nicht einmal 12.500 US-Dollar spielte das Werk laut Branchenportal "Box Office Mojo" ein; nach einer Woche verschwand es wieder aus den US-Kinos. Nun startet "Head Full of Honey" bei uns.