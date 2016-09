Nach Flüchtlingssender: Deutsche Welle startet Online-Projekt

Nachdem die Deutsche Welle (DW) hierzulande erst letztes Jahr einen Flüchtlingssender über Astra gestartet hat, kommt nun das nächste Projekt des deutschen Auslandfunks für Flüchtlinge.



Die Deutsche Welle (DW) startet zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit ein Online-Projekt für Flüchtlinge in Deutschland. Es soll ihnen Orientierung bieten, bei der Integration in den Arbeitsmarkt helfen und außerdem Ehrenamtliche unterstützen. Das erste Modul mit Videos, Info-Texten und einem Sprachtraining hat den Titel 'Mach dein Herz auf – Deutschland für Einsteiger', wie die Deutsche Welle am Freitag mitteilte.