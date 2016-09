Nach Google: Auch Disney soll Interesse an Twitter zeigen

Schon seit Längerem wird über die Übernahme von Twitter spekuliert. Nachdem schon dem Internetriesen Google Interesse an dem Kurznachrichtendienst nachgesagt wurde, soll nun auch Disney von dem Kauf nicht abgeneigt sein.



Der Unterhaltungsriese Disney prüft laut einem Medienbericht ein Gebot für den Kurznachrichtendienst Twitter. Disney habe dafür Finanzberater engagiert, schrieb der Finanzdienst Bloomberg am Montag unter Berufung auf informierte Personen. Die Aktie des Unterhaltungskonzerns gab nach der Nachricht um 1,5 Prozent nach, das Twitter-Papier kletterte um rund 0,80 Prozent.