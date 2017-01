Nach Handball-WM-Vergabe: Aufnahme in TV-Schutzliste gefordert

Die Handball-WM 2017 wird erstmals nur im Internet zu sehen sein. Nachdem ARD und ZDF auch keine Highlights zeigen dürfen, wollen die Verantwortlichen der öffentlich-rechtlichen Sender und die Medienpolitik einen Kulturgut-Status für Handball-Großereignisse erwirken.



Deutsche Handball-Fans müssen sich in Sachen TV-Übertragung 2017 umstellen, denn die Weltmeisterschaft in Frankreich wird nicht im linearen Fernsehen, sondern nur online über die Seite der Deutschen Kreditbank (DKB) zu sehen sein, nachdem sich der Sponsor des Deutschen Handball-Bundes (DHB) die Medienrechte am Donnerstag überraschend gesichert hatte. Nachdem die Verantwortlichen der Sender diese Entscheidung bereits kritisch betrachtet hatten, fordern sie nun die Aufnahme von Handball-Großereignissen in die TV-Schutzliste, wie die "Bild am Sonntag" berichtet.