Nach Henssler-Flop: Jetzt kommt Elton

Mit der neuen Spielshow "Alle gegen Einen" präsentiert der ehemalige Raab-Sidekick bei ProSieben den nächsten Versuch, dem dahin darbenden Dinosaurierformat der Spielshows wieder Leben einzuhauchen.



TV-Koch Steffen Henssler konnte als Nachfolger für Tausendsassa Raab nicht überzeugen, gewann als Gegner für die Studio-Kandidaten bei "Schlag den Henssler" einfach zu selten und hatte auch beileibe nicht das Charisma des Altmeisters. Die Quoten gingen auf Talfahrt, Henssler sah sich in der Verantwortung und warf das Handtuch.



Die Gründe für den ProSieben-Quotensinkflug am Samstagabend - nicht nur mit "Schlag den Henssler - seien vielschichtig und würden von vielen Faktoren beeinflusst, erklärt die Medienwissenschaftlerin Joan Bleicher von der Uni Hamburg. Dazu zählt sie "die falsche Auswahl des Sendeplatzes", weil die Sendungen donnerstags und samstags mit den Shows anderer Anbieter konkurrierten. Die Shows seien außerdem zu lang. Hinzu kämen "fehlende Innovation des Formatkonzepts, Gleichförmigkeit der Spieleinheiten, Mängel bei der Emotionalisierung oder Spannung".