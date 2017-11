Nach Hisense-Kauf von Toshiba TVS - Vestel behält Markenlizenz

Vestel stellt klar: Die Vereinbarungen zwischen dem türkischen Konzern und Toshiba über die europäische Markenlizenz bleiben vom Verkauf der TV-Sparte des Herstellers an Hisense unangetastet.



Nachdem sich die Toshiba Visual Solutions Corporation von der TV-Sparte getrennt und die weltweiten Markenrechte abgegeben hat (DIGITAL FERSNEHEN berichete), bestätigt Vestel, dass die aktuellen Lizenzvereinbarungen für Europa davon unbeeinflusst bleiben.