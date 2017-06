Nach Insolvenz: GSS startet neu durch

Die zurückliegenden Wochen waren ein harter Kampf für alle Mittarbeiter der Grundig Sat-Systems GmbH. Im Februar hatte das Unternehmen, was ehemals aus Grundig hervorging, beim Amtsgericht Nürnberg Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Nun geht es weiter.



Die neu gegründete GSS Grundig Systems GmbH geht mit Wirkung zum 1. Juni 2017 an den Start. Das neue Unternehmen übernimmt Teile der GSS Grundig SAT Systems GmbH. "Mit dem neu gegründeten Unternehmen werden wir am alten Standort die lange und erfolgreiche Tradition der Grundig System-Technik fortsetzen. Mit der neuen Struktur sind wir in der Lage, flexibler und effektiver auf Kundenanforderungen sowie technische Entwicklungen zu reagieren. Weiterhin erhalten wir unsere Innovationskraft sowie die erstklassige Qualität und Vielseitigkeit der Produkte und Systeme", erklärt Norbert Teschner, Geschäftsführender Gesellschafter der GSS Grundig Systems GmbH.