Nach Insolvenz: KWS Electronic präsentiert sich auf Anga Com

"And WebAccess" ist der Neuzugang von KWS Electronic und der And Solution GmbH. Die interaktive Webanwendung für Servicetechniker ist das erste Produkt der Zusammenarbeit der Unternehmen, nachdem KWS ihre Insolvenz erfolgreich meisterte.



Nachdem der Messgerätespezialist aus Tattenhausen bei Großkarolinenfeld im vergangenen August Insolvenz angemeldet hat, folgt jetzt die Rückkehr auf dem Markt. Auf der Anga Com feiert KWS Electronic unter dem Dach der Unternehmensgruppe um die And Solution GmbH die Premiere einer interaktiven Webanwendung.