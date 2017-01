Nach Instagram: Auch Facebook bekommt Story-Funktion

Der Angriff von Facebook auf Snapchat geht weiter: Nachdem schon Instagram einige typische Snapchat-Features übernommen hat, bekommt Facebook jetzt eine Story-Funktion.



Facebook erhöht weiter den Druck auf Snapchat. Populär wurde Snapchat unter anderem wegen seiner Story-Funktion. Nachdem diese schon bei Facebook-Tochter Instagram eingeführt wurde, soll sie jetzt auch bei Facebook selbst zur Verfügung stehen. Das berichtet das Branchenblatt "Business Insider".