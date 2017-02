Nach Internet und DAB Plus: Radio Next sendet über UKW

Nachdem Radio Next zunächst nur über Livestream und DAB Plus zu empfangen war, strahlt der öffentlich-rechtliche Radiosender nun auch über UKW auf und dürfte damit bei den Privatverbänden für große Verärgerung sorgen.



Mit Radio Next hatte Radio Bremen im Herbst ein Angebot gestartet, das auf das junge Publikum abzielt, das Pendant zum öffentlich-rechtlichen Jugendkanal Funk quasi. Nachdem die junge Welle zum Start nur über DAB Plus und einen Online-Stream zu hören war, sendet Radio Next nach einem Frequenztausch nun auch über UKW.