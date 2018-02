Nach Kritik an "Anne Will"-Ausfall: GroKo-Thema bei Maischberger

Die ARD reagiert nach lauter werdender Kritik schnell und macht die Einigung bei den Koalitions-Verhandlungen von Union und SPD nun einfach zum Thema bei "Maischberger".



Anfangs der Woche hieß es noch, dass für eine Ausgabe der Talkshow "Anne Will" am Sonntag schlicht die Gesprächspartner fehlten, weil aufgrund des Karnevals eigentlich auch keine Sendung am vergangenen Sonntag geplant war. Deswegen konnte nach eigenen Angaben kurzfristig keine adäquate Talk-Runde zusammengestellt werden.