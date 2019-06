Nach Lego: Auch Playmobil drängt auf die Bildschirme

Nachdem Lego in den letzten Jahren mehrfach vorgemacht hat, dass die bunten Bausteine auch in Film und Fernsehen punkten können, zieht Konkurrent Playmobil nun nach. Gleich mehrere Projekte sind in der Pipeline.



Die Hersteller der Playmobil-Spielfiguren streben in das Geschäft mit Film und Fernsehen. Die 80 Millionen Dollar teure Kinoproduktion "Playmobil - Der Film" hat am kommenden Montag Weltpremiere - noch vor kleinem Publikum. Der Streifen eröffnet das traditionsreiche Festival für Animationsfilme im französischen Annecy. Der offizielle Kinostart ist für den 29. August vorgesehen.