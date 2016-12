Nach Mickey Maus: 50 Jahre nach dem Tod von Walt Disney

Von Mickey Maus und Donald Duck zu "Fluch der Karibik" und "Star Wars": Was würde Walt Disney über das heutige Disney denken? 50 Jahre ist der Disney-Gründer inzwischen tot.



Einen der ersten seiner 32 Oscars gewann Walt Disney mit einem acht Minuten langen Zeichentrickfilm: "Three Little Pigs" über drei Schweinchen, die sich in einem Stroh-, Holz- und Steinhaus vor einem Wolf verstecken, wurde zum Publikumsliebling. Als ein Reporter den Filmproduzenten fragte, ob es davon eine Fortsetzung geben würde, trug dieser bald darauf einen Zettel bei sich mit den mahnenden Worten: "Man kann Schweine nicht mit Schweinen toppen!"



Wenn Disneys Todestag sich am Donnerstag zum 50. Mal jährt, dürfte sich so mancher Fan fragen, was der Micky-Maus-Erfinder und Gründer des Entenreichs um Donald Duck vom Konzern heute halten würde. Was würde er darüber denken, dass die Disney-Tochter Pixar über "Cars 3" und "Toy Story 4" brütet und in der Filmreihe zu "Fluch der Karibik" kommendes Jahr der mittlerweile fünfte Teil erscheint? Die Schweine-Anekdote lässt vermuten, dass der Visionär lieber neue Geschichten erzählt hätte, anstatt alten Stoff aufzuwärmen.