Nach Onlinedating: ProSiebenSat.1 verkauft jetzt auch Strom

ProSiebenSat verkuppelt mit Elite und Parship nicht nur online Singles, sondern wird jetzt auch zum Stromverkäufer. Die Mediengruppe will nun Ökostrom verkaufen, der auf den eigenen Fernsehsendern beworben wird.



Fernsehen ist für die Senderfamilie ProSiebenSat.1 schon längst nicht mehr alles. So verhilft die Mediengruppe inzwischen einsamen Herzen zum Glück zu zweit. Mit der Beteiligung an den Datingportalen Elite und Parship ist ProSiebenSat.1 zum Online-Kuppler geworden, nun soll noch Strom verkauft werden - und dem aktuellen Trend entsprechend sogar Ökostrom.