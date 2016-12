Nach "Pokémon Go" bringt Nintendo Super Mario aufs Smartphone

Nintendo wagt sich weiter auf den Smartphone-Markt vor und bringt nach "Pokémon Go" nun "Super Mario Run" auf Apples iPhone. Gleichzeitig will der Konzern mit dem Smartphone-Spiel das Geschäft mit der klassischen Spielekonsole beleben.



Wenn am Donnerstag zum ersten Mal Nintendos Super Mario über einen iPhone-Bildschirm hüpft, geht es um viel mehr als nur ein Handy-Spiel. Die japanische Traditionsfirma wagt einen Schritt, der ihr den Weg in die Zukunft weg von den heutigen Problemen ebnen könnte - oder möglicherweise auch rapide die Grundlagen ihres heutigen Geschäftsmodells aushöhlt.



Es ist bald ein Jahrzehnt her, dass Apple mit dem iPhone den Grundstein für den heutigen Smartphone-Markt legte. Doch Nintendo weigerte sich bis jetzt hartnäckig, seine beliebten Spielefiguren auf die Computer-Handys zu bringen. Die Japaner hofften auf die Anziehungskraft von Super Mario, Zelda und Co. - wer damit spielen will, muss sich eine Nintendo-Konsole kaufen. Außerdem bekommt man beim Verkauf eines Konsolen-Spiels gleich seine 40 bis 60 Euro oder Dollar.