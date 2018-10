Nach Protesten: Lädt das ZDF Feine Sahne Fischfilet wieder aus?

Zur TV-Konzertreihe "ZDF@Bauhaus" wurde auch die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet eingeladen - die Staatskanzlei Sachsen-Anhalt reagiert mit scharfer Kritik. Wird der Auftritt der Gruppe nun durch einen Eingriff in die Programmplanung verhindert?



Als "schwer bis nicht nachvollziehbar", so heißt es in einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung", empfinde man seitens der Staatskanzlei die Einladung der Band, die dem politisch linksextremen Spektrum zugeordnet wird.