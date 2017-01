Nach Quoten-Korrektur: Saisonrekord für Sky

Bei der Quoten-Messung im Pay-TV musste die AGF zuletzt Fehler eingestehen. Nach der Behebung des Fehlers konnte Sky nun für die Bundesliga-Übertragung am letzten Samstag einen neuen Saisonrekord verbuchen.



Für die Privatsender ist die TV-Quote der "heilige Gral", von dem das Schicksal von Sendungen abhängt. Im Pay-TV ist diese Abhängigkeit nicht gegeben, trotzdem war Sky mit der Messung durch die AGF unzufrieden. Nachdem die Arbeitsgemeinschaft zuletzt Fehler bei der Erfassung der Reichweite im Bezahlfernsehen zugeben musste, durfte sich Sky nun am Wochenende zumindest bei der Bundesliga-Übertragung über einen neuen Rekord in der laufenden Saison freuen.