Nach RTL-Ausstieg: Neue Partner für Hitler-Serie gesucht

Mit einer geplanten Serie über Hitler sorgten deutsche TV-Produzenten für Aufsehen. Nach dem Ausstieg von RTL im Dezember suchen die Macher auf der Fernsehmesse MIPTV nach neuen Partnern. Deutsche Fernsehfilme sind auf dem TV-Markt ebenfalls begehrt.



Deutsche Fernsehproduzenten suchen international nach Partnern für eine Fernsehserie über NS-Diktator Adolf Hitler. Bei der MIPTV, dem größten Fernsehfachmarkt der Welt, bieten sich vom 3. bis 6. April Möglichkeiten dafür. "Durch den Ausstieg von RTL ist das Projekt nicht vom Tisch, sondern es hat neuen Schwung bekommen", sagte Moritz von Kruedener, bei der Firma Beta Film für den internationalen Vertrieb zuständig, der Deutschen Presse-Agentur vor Beginn der Messe.