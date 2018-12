Nach Rückkehr: Gerst mit "Liegestützen unterm Weihnachtsbaum"

Hinter Alexander Gerst liegen aufregende Monate. Nach seiner Rückkehr auf die Erde erzählt er von seiner Zeit auf der ISS. Nun freut er sich aufs Weihnachtsfest - und betreibt fleißig Muskelaufbau.



Als Astronaut Alexander Gerst die Halle des Europäischen Astronautenzentrums in Köln betritt, hat er einen schweißtreibenden Teil des Tages bereits absolviert. "Ich habe heute schon zweieinhalb Stunden Sportprogramm hinter mir", sagt er am Samstag, sichtlich gut gelaunt. Er muss wieder zu Kräften kommen, nach fast 200 Tagen in der Schwerelosigkeit. Daran wird sich auch in den nächsten Tagen wenig ändern. Nicht einmal an den Weihnachtstagen, die Gerst mit der Familie verbringen kann. Es werde "Liegestütze unter dem Weihnachtsbaum" geben, sagt Gerst. "Einfach, damit ich fit bleibe."



"Astro-Alex" ist seit Donnerstag zurück von seiner zweiten Mission auf der Internationalen Raumstation ISS. Seitdem trainiert er, um die Muskeln wiederaufzubauen, die in der Schwerelosigkeit mangels Beanspruchung kleiner geworden sind. "Wenn man die ersten Tage in der Gravitation wieder verbringt, das ist nicht ganz einfach", sagt er. "Ich bin jetzt so in der Muskelkaterphase."



Als erster Deutscher hatte Gerst, der aus Künzelsau in Baden-Württemberg stammt, als ISS-Kommandant fungiert. Zudem ist er nun der Deutsche mit der längsten Weltraumpraxis: 166 Tage verbrachte er 2014 im All und 197 weitere Tage in diesem Jahr. Kurzum: Gerst ist schon jetzt eine historische Figur. Als er in Köln von seiner Mission berichtet, ist das Interesse riesig.