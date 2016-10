Nach "Schmähkritik": Jan Böhmermann bleibt beim ZDF

Mit der "Schmähkritik" gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat Jan Böhmermann großes Aufsehen erregt, doch auch in Zukunft wird er die Grenzen der Satire austesten - und das auch weiterhin beim ZDF.



Nachdem TV-Satiriker Jan Böhmermann durch seine "Schmähkritik", die er Ende März in seiner ZDFneo-Sendung "Neo Magazin Royale" vorgetragen hatte, traurige Berühmtheit erlangt hatte, weil sich sein satirischer Beitrag zu einer Staatsaffäre entwickelt hatte, war über seine Zukunft bei dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender spekuliert wurden. Befeuert wurde die Mutmaßungen dadurch, dass er schon seiner Radiosendung "Sanft & Sorgfältig" bei Radio Eins den Rücken kehrte und vom Öffentlich-Rechtlichen zum kommerziellen Spotify wechselte. Doch nun steht es fest: Der 35-Jährige wird dem ZDF vorerst erhalten bleiben.