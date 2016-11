Nach Sendeverbot: Kurdischer Kindersender darf wieder senden

Im Zuge der Säuberungsaktion nach dem gescheiterten Putsch-Versuch in der Türkei wurde dem kurdischsprachigen Kindersender Zarok TV ein Sendeverbot erteilt. Nun darf der TV-Sender mit "Biene Maja" und "Die Schlümpfe" wieder auf Sendung gehen.



Gut einen Monat nach der Zwangsschließung des kurdischsprachigen Kinderkanals Zarok TV hat der türkische Rundfunk-und Fernsehrat RTÜK das Sendeverbot wieder aufgehoben. "Diese Woche kommt Zarok TV zurück", sagte Zarok-Programmchefin Dilek Demiral am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der Kindersender strahlte bis zu seiner Schließung unter anderem Zeichentrickserien wie "Die Biene Maja" und "Die Schlümpfe" auf Kurdisch aus.