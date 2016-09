Nach "Star Wars": Sky widmet auch "Harry Potter" Themenkanal

Nicht nur "Star Wars" widmet der Pay-TV-Anbieter im Herbst einen eigenen Themenkanal. Auch "Harry Potter"-Fans wird das Warten bis zum Kinostart von "Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" verkürzt.



Wenn der Herbst kommt und die Tage immer länger werden, kehrt mitunter auch die Melancholie in die Wohnzimmer ein. Sky will der trüben Stimmung mit ein wenig Magie entgegen wirken und seinen Zuschauern die dunkle Jahreszeit versüßen. Nachdem der Oktober bei dem Bezahlsender zur "Star Wars"-Zeit wird, wird der November im Zeichen von "Harry Potter" stehen. So wird Sky vom 4. bis 20. November einen weiteren Themenkanal starten, in dieser Zeit wird aus Sky Cinema Hits HD in "Sky Cinema Harry Potter HD" werden, wie der Bezahlanbieter am Mittwoch ankündigte.