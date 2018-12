Nach TV Now wird auch RTL.de neu aufgesetzt

Anke Schäferkordt überlässt ihrem Nachfolger ein bestelltes Feld. Nachdem das Online-Videoportal TV Now von RTL bereits diese Woche relauncht wurde, passiert dies bald auch auf der Senderhomepage.



RTl.de erscheint bald nicht nur in neuer Aufmachung, sondern der Internetpräsenz wird auch ein komplett neues Konzept verpasst. Dies berichtete am Freitag zuerst "Spiegel Online" und wurde gegenüber der Branchenseite "Meedia" mittlerweile von einem Sprecher der Mediengruppe RTL bestätigt.