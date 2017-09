Nach Technik-Pannen: Nordduell 96 gegen HSV im Free TV?

Das Nordduell zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV am Freitag könnte nach den jüngsten Technik-Problemen von Eurosport im Free-TV ausgestrahlt werden.



"Grundsätzlich haben wir die Möglichkeit, ein Spiel pro Halbserie im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen. Welches das ist, ist noch nicht entschieden", sagte ein Eurosport-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Zuvor hatte die "Bild" über entsprechende Überlegungen berichtet.