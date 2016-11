Nach Telekom-Hack: Politik will Gegenmaßnahmen entwickeln

Nachdem Hacker die Router der Deutschen Telekom am Wochenende lahmgelegt hatten, will die Politik nun mit der Wirtschaft Maßnahmen zur Gegenwehr entwickeln.



Nach dem Angriff auf die Router der Deutschen Telekom werden Forderungen aus der Politik nach mehr Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen lauter. Der nordrhein-westfälische Innenminister Ralf Jäger (SPD) plädierte für eine engere Kooperation von Bund und Ländern. "Wir müssen uns schlichtweg an einen Tisch setzen, Erkenntnisse und Informationen austauschen, dann werden wir auch besser werden", sagte Jäger am Mittwoch dem RBB-Inforadio. Es müsse verhindert werden, dass Hacker an kritische Infrastrukturen wie etwa die Stromversorgung gelangten.