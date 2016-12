Nach Telekom und Yahoo: Hackerangriff auf OSZE

Auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist Ziel eines Cyberangriffes geworden. Der Diebstahl vertraulicher Daten soll den Hackern jedoch nicht gelungen sein.



Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist ins Visier von Hackern geraten. Ein Angriff auf die Computersysteme sei bereits Anfang November bemerkt und alle 57 Mitgliedsstaaten seien informiert worden, sagte eine OSZE-Sprecherin am Mittwoch der Nachrichtenagentur APA. "Der Angriff hat die Sicherheit vertraulicher Daten im OSZE IT-Netzwerk und die Integrität des IT-Netzwerkes gefährdet", erklärte die Sprecherin. Die OSZE habe den Vorfall sehr ernst genommen und mithilfe externer IT-Experten aufgearbeitet. Die Gefahr sei mittlerweile gebannt und es gebe bisher auch keine Hinweise darauf, dass interne Daten veröffentlicht worden seien.