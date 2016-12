Nach Terroranschlag: ARD verschiebt Neujahrs-"Tatort" erneut

Was läuft nun am Neujahrstag abends im Ersten? Die ARD verschiebt den "Tatort", der als Ersatz für die Folge mit einem terroristischen Thema am 1. Januar gezeigt werden sollte. Den Terror-"Tatort" soll nun eine "Polizeiruf 110"-Folge ersetzen.



Neues Jahr, neues Glück? Bei der ARD scheint gegen Jahresende Uneinigkeit über die Programmplanung zu bestehen, zumindest scheint der 20.15-Uhr-Film, der am Neujahrstag gezeigt wird, strittig. Innerhalb kürzester Zeit verschob der Senderverbund den Film, der auf diesem Sendeplatz gezeigt werden soll, gleich zweimal.