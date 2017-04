Nach Umstellung: Fast die Hälfte wechselt nicht zu DVB-T2 HD

Ist diese Umfrage ein Beleg für einen scheinbar stotternden Start für DVB-T2? Nur jeder Zweite (51,2 %) der ehemaligen DVB-T-Nutzer nutzt seit dem 29. März DVB-T2 HD.



Dies ist das zentrale Ergebnis einer Befragung, die das Marktforschungsinstitut Kantar TNS (ehem. TNS Infratest) im Auftrag von Zattoo vom 3. bis 5. April 2017 in Deutschland durchführte. Vor allem die 18- bis 29-Jährigen wechselten nach der Umstellung ihren Empfangsweg.