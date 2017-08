Nach Unfall: Drehpause für "Mission: Impossible"

Beim Dreh von "Mission: Impossible - Rogue Nation" klammerte sich Tom Cruise an ein startendes Flugzeug. Er ist für kühne Stunts bekannt. Doch diesmal ist etwas schiefgelaufen.



US-Filmstar Tom Cruise (55) hat sich bei den Dreharbeiten für den neuen Spionagethriller "Mission: Impossible 6" den Fuß gebrochen ( DF berichtete). Die Dreharbeiten würden ausgesetzt, bis der Schauspieler genesen sei, teilte das Studio Paramount Berichten zufolge am Mittwoch mit. "Tom möchte sich bei allen für die Anteilnahme und die Unterstützung bedanken", zitierten die Filmportale "Variety" und "Hollywood Reporter" aus der Mitteilung.





Auch Regisseur Christopher McQuarrie bedankte sich am Mittwoch in einem Tweet für die Anteilnahme der Fans. "Tom ist auf dem Weg der Besserung", schrieb er in dem Kurznachrichtendienst. Der Film solle ungeachtet der Verzögerung im Juli 2018 in die Kinos kommen. Paramount gab ebenfalls an, das Studio halte an dem geplanten Starttermin fest. In der Branche wird über eine mögliche Drehpause von zwei Monaten spekuliert.