Nach Unfall: Russische Lieferung zur ISS erfolgreich

Die Internationalen Raumstation ISS ist auf regelmäßigen Nachschub angewiesen. Die letzte Lieferung aus Russland kam nach einem Unfall jedoch nicht an. Nun konnte ein russischer Raumtransporter erfolgreich zwei Tonnen Nachschub liefern.



Erstmals seit einem Unfall Anfang Dezember hat ein russischer Raumtransporter mehr als zwei Tonnen Nachschub zur Internationalen Raumstation (ISS) gebracht. Der Frachter vom Typ Progress habe planmäßig am Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde angedockt, teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos am Freitag in Moskau mit. Wegen eines Defekts der Trägerrakete war vor fast drei Monaten ein unbemannter Frachter nach dem Start abgestürzt.