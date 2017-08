Nach Unfall von Tom Cruise: Wie gefährlich sind Filmstunts?

Tom Cruise kommt mit einem gebrochenen Knöchel davon, eine Stuntfrau auf dem Set von "Deadpool 2" stirbt. Was kann bei den Dreharbeiten schief gehen? Welches Risiko nehmen Stuntleute in Kauf?



Schwindelerregende Action-Szenen dreht Tom Cruise am liebsten selbst. Dabei achtet der Hollywood-Star darauf, dass sich das Risiko in Grenzen hält. "Ich bin kein Idiot, der einfach aus einem Gebäude springt", tönte er 2011 bei der Europa-Premiere für "Mission: Impossible - Phantom Protokoll". Bei den Dreharbeiten war er in Dubai an der Fassade des höchsten Gebäudes der Welt herumgeklettert. Doch es kann auch schief gehen, wie Cruise am vorigen Wochenende schmerzhaft zu spüren bekam.



Bei einen Sprung auf ein Gebäudedach verfehlte der "Mission: Impossible 6"-Star sein Ziel und prallte gegen eine Wand. Der 55-Jährige brach sich auf dem Set in London den Fuß, ein Seil verhinderte Schlimmeres. Gleich am Montag danach kam die schockierende Nachricht von einem tödlichen Motorradunfall bei den Dreharbeiten für "Deadpool 2".



"Wir sind untröstlich, schockiert und tief bestürzt", schrieb Hauptdarsteller Ryan Reynolds über den Tod von Joi "SJ" Harris, einer professionelle Motorradfahrerin, die erstmals als Stuntfrau vor der Kamera stand. Sie hatte die Kontrolle über ihr Motorrad verloren und war - ohne Helm - in die Scheibe eines Gebäudes gerast.