Nach Verfahrens-Einstellung: Böhmermann-Anwalt kritisiert Merkel

Die Mainzer Staatsanwalt hat das Verfahren gegen ZDF-Satiriker Jan Böhmermann wegen seiner "Schmähkritik" über Erdogan eingestellt. Nun übt Böhmermanns Anwalt heftige Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem Vorgehen in dem Fall.



Nachdem sich die "Schmähkritik" von Jan Böhmermann zum Politikum entwickelt hatte, stellte die Mainzer Staatsanwaltschaft nun das Verfahren gegen den ZDF-Satiriker ein. Die Anwälte des 34-Jährigen sehen sich in ihrer Strategie bestätigt und üben dabei heftige Kritik an der Bundesregierung und der Bundeskanzlerin Angela Merkel.