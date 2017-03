Nach Verkauf: Millionen-Abfindung für scheidende Yahoo-Chefin

Der Verkauf des Web-Geschäfts an Verizon war die letzte große Handlung von Marissa Mayer für Yahoo. Die seit 2012 amtierende Chefin des Internet-Konzern tritt von der Spitze ab und lässt sich dies mit einer Abfindung in Millionen-Höhe versüßen.



Der Abschied von der Yahoo-Spitze mit dem Verkauf des Web-Geschäfts an den Telekom-Riesen Verizon wird Marissa Mayer rund 23 Millionen Dollar reicher machen. Der 41-Jährigen stehe eine Abfindung in Höhe von drei Millionen Dollar in bar und Aktien im Wert von knapp 20 Millionen Dollar zu, wie Yahoo am Montag mitteilte.