Nach Vox-Abschied: Judith Williams moderiert Musikshow im ZDF

Aus der "Höhle der Löwen" in die ZDF-Primetime: Judith Williams übernimmt im ZDF die Moderation der neuen Musikshow "Mein Lied für Dich".



Die Unternehmerin und Moderatorin, nicht zuletzt bekannt durch die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen", lädt nach Angaben des Senders Menschen ein, die sich entschlossen haben, "für andere einen ganz besonderen Song zu performen". Das kann ein Lied als Dankeschön, Heiratsantrag oder als Gag sein. Im Mittelpunkt stehen dem ZDF zufolge dabei Menschen, die für eine besondere Person in ihrem Leben eine musikalische Überraschung gestalten wollen und diese dann auch präsentieren.