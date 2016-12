Nach Vox-Quotenrekord: "Club der roten Bänder" geht in 3.Staffel

Gerade ist die zweite Staffel der Dramedy-Serie "Club der roten Bänder" erst mit einem Quotenrekord zu Ende gegangen, da ist schon sicher: 2017 soll es die dritte Staffel der Vox-Produktion geben.



Auch 2017 soll es eine neue Staffel der Vox-Eigenproduktion "Club der roten Bänder" geben. Die gerade zu Ende gegangene zweite Staffel konnte den Erfolg der ersten Episoden sogar noch übertrumpfen. Das Staffelfinale am Montag erreichte in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von 15,5 Prozent und 3,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren.