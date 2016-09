Nach Whatsapp: Facebook verschlüsselt Messenger

Hacks und Spionage sind aus dem Internet nicht mehr wegzudenken. Deswegen setzen immer mehr User auf Verschlüsselung. Eine Option, die Facebook nach Whatsapp nun auch seinem Messenger verpasst.



E-Mails können bereits seit langem verschlüsselt werden. Daten auf Festplatten ebenso. Doch Messengerdienste mussten bislang häufig ohne Verschlüsselung auskommen. Facebook wagt nun endlich den Sprung. Ersten Benutzer wurde die verschlüsselte Übertragung von Nachrichten per Messenger bereits zur Verfügung gestellt. Nach und nach sollen alle neuen Chats als "Geheime Unterhaltung" gekennzeichnet werden können, womit nur die Beteiligten die Daten lesen können.