Nach Youtube-Erfolg: Bundeswehr spart Werbebudget

Die Bundeswehr will ein Drittel des vorgesehenen Werbebudgets für Social Media einsparen. Der Grund ist die erfolgreiche Verbreitung der Webvideo-Serie "Die Rekruten". Da die Bundeswehr damit einen viralen Hit landen konnte, will sie nun eine Million Euro weniger für Werbemaßnahmen ausgeben.