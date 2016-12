Nach ZDF-Hauptsitz Mainz: Weitere Mainzelmännchen-Ampeln folgen

Die Mainzelmännchen kommen. Nachdem in Mainz, dem ZDF-Hauptsitz, die erste Mainzelmännchen-Ampel steht, sollen die ZDF-Maskottchen in weiteren Städten den Verkehr regeln.



Die Mainzelmännchen haben in der ZDF-Hochburg Mainz schon eine eigene Ampel, jetzt könnten sie bald auch andere Städte erobern. Das geht aus einer Vorlage des rheinland-pfälzischen Verkehrsministers Volker Wissing (FDP) hervor, die am Mittwoch die Zustimmung des Kabinetts in Mainz fand. Demnach dürfen die Kommunen des Bundeslandes an ihren Fußgängerampeln auch andere Motive als den üblichen Spaziergänger aufleuchten lassen.