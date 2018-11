Nach den Wahlen: Nachrichtensendungen gefragt

Die Resonanz auf das abendliche Unterhaltungsprogramm der großen TV-Sender fiel am Mittwochabend verhaltener als sonst auf - die Nachrichtensendungen profitierten jedoch von den US-Wahlen



Nach den Kongresswahlen in den USA lagen die Nachrichtensendungen der großen deutschen Fernsehsender am Mittwochabend hoch im Kurs. Die Hauptausgabe der "Tagesschau" hatte um 20 Uhr allein im Ersten 4,84 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 13,9 Prozent. Über alle elf Abspielkanäle sahen 9,19 Millionen Menschen (31,7 Prozent) die Sendung.