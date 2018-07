Nach der WM ist vor der Fußball Bundesliga

Für viele Fußballfreunde war die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland angesichts des peinlichen Auftritts der Deutschen Nationalmannschaft eines der enttäuschendsten Erlebnisse seit Beginn des Sportfernsehens überhaupt. Nun ist auch diese WM zu Ende. Doch wie es so schön heißt: Nach der WM ist vor der Bundesliga.



Die Fußball Bundesliga Saison 2018/2019 startet bereits am Freitag, den 24. August 2018 um 20:30 Uhr mit dem Spiel zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim in der Münchner Allianz Arena. Das Spiel wird frei im ZDF übertragen. Außer dem Eröffnungsspiel laufen derzeit noch die genauen Terminplanungen für die Anstoßzeiten.



Ansonsten bleibt erst einmal alles beim Alten: Es gibt ein Freitagsspiel, dazu Samstags- und Sonntagsspiele sowie einige Montagsspiele. Fans dürfen sich vor allem auch auf Fortuna Düsseldorf und 1. FC Nürnberg als Aufsteiger freuen.





Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Inzwischen haben alle Mannschaften das Training aufgenommen, mit Ausnahme der WM-Fahrer, die in ein paar Wochen dazu gestoßen sein dürften. Aktuell ist gerade das große Tauziehen auf dem Transfermarkt im Gange. Das Transferfenster für die Bundesliga schießt sich erst am 31.08.2018 um 18:00 Uhr, also nach dem ersten Spieltag.Bis dahin dürfte es noch so einige Veränderungen und vor allem Überraschungen geben.

Einmal eingeloggt, steht den Fans nicht nur die gesamte Wettauswahl zur Verfügung, sondern auch viele bunte Echtgeldspiele, die sogar mobil in den Halbzeitpausen gespielt werden können. Die Vorbereitungen auf die Fußball Bundesliga Saison 2018/2019, laufen also auf allen Ebenen mit Hochdruck. Nach dem enttäuschenden Aus der Nationalelf wird es langsam auch wieder Zeit, dass Fußball mit Herz und Einsatz gespielt wird.





Wo werden die Spiele übertragen?

Die Freitagsspiele werde alle exklusiv auf Eurosport im Pay TV des Senders übertragen. Auf DAZN gibt es 40 Minuten nach Ende der Partien Zusammenfassungen. Insgesamt drei Freitagsspiele, dazu gehören das Eröffnungsspiel der Hin- und der Rückrunde sowie das Freitagsspiel zum Hinrunden-Finale am 17. Spieltag, sind frei im ZDF zu sehen.Alle Samstagsspiele werden wie bisher auch bei Sky live übertragen. Wer also nicht regelmäßig ins Stadion oder in seine Fußballkneipe geht, um Spiele live zu sehen, benötigt ein Sky Abo. Sky hat aktuell für Neukunden eine neue Angebots- und Gebührenstruktur veröffentlicht. DAZN bringt 40 Minuten nach Ende der Begegnungen die Highlights.In der ARD sind Zusammenfassungen der 15:30 Uhr-Spiele an 18:30 Uhr in der Sportschau zu sehen. Im aktuellen Sportstudio darf das ZDF ab frühestens 21:45 Uhr alle Zusammenfassungen vom Freitag und Samstag zeigen.Die Sonntagsspiele um 15:30 Uhr und um 18:30 Uhr laufen ebenfalls im Pay-TV bei Sky. Einige Partien werden in der kommenden Spielzeit wieder um 13:30 Uhr angepfiffen. Diese laufen dann bei Eurosport im Pay-TV. DAZN bringt wie üblich alle Highlights 20 Minuten nach dem Ende der einzelnen Partien. In der ARD und in den Dritten Programmen dürfen ab 21.15 Zusammenfassungen der Sonntagsspiele im Free-TV gezeigt werden. Bei Sport 1 gibt es sonntags Bundesliga Pur und den Stammtisch mit Zusammenfassungen der Freitags- und Samstagsspiele.Montags stehen dann über die Saison verteilt fünf Spiele, im Pay-TV bei Eurosport jeweils ab 20:30 Uhr auf dem Programm. Highlights kommen auf DAZN 40 Minuten später. Das jeweilige Montagsspiel der 2. Bundesliga rückt dann vor auf den Samstag. RTL Nitro bringt außerdem ab 22.15 Uhr Zusammenfassungen aller Spiele des Bundesligaspieltages sowie aller Spiele der 2. Fußball Bundesliga.