Nach hohem Quartalsverlust kämpft Toshiba ums Überleben

Die großen Probleme mit der US-Atomsparte haben ein bedrohlich tiefes Loch in die Bilanzen des angeschlagenen Konzerns Toshiba gerissen. Nach Vorlage der roten Quartalszahlen muss das japanische Unternehmen um seine Existenz kämpfen.



Der angeschlagene japanische Technologiekonzern Toshiba kämpft ums Überleben. Nach mehrmaliger Verschiebung seiner Bilanzzahlen wegen massiver Probleme der inzwischen insolventen US-Atomsparte legte der Konzern am Dienstag tiefrote Zahlen vor. Demnach fiel in den ersten neun Monaten des am 31. März beendeten Geschäftsjahres ein massiver Verlust in Höhe von 552,4 Milliarden Yen (4,7 Milliarden Euro) an. Die Zahlen wurden ohne vorherige Absegnung durch die Wirtschaftsprüfer veröffentlicht. Am selben Tag lief die von der Finanzaufsicht eingeräumte letzte Frist zur Vorlage der Bilanz ab. Dem Unternehmen drohte die Streichung vom Börsenzettel.