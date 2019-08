Nach klarem Frankfurt-Sieg: Euro League-Auslosung bei Eurosport

Nachdem die Eintracht aus Frankfurt gegen Racing Straßburg den Einzug in die Gruppenphase der Europa League feiern konnte, steht heute die Auslosung an. Eurosport berichtet live.



Heute profitiert auch Eurosport mal an dem Deal mit DAZN. Der Sportsender zeigt die Europa League-Auslosung exklusiv live im Free-TV. Via dem Eurosport Player, bei DAZN und der UEFA selbst gibt es den Event auch im Livestream-Angebot.