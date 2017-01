Nach langer Pause: Deutscher Kommunikationssatellit vor Start

Fast ein Vierteljahrhundert ist der Bau des letzten deutschen Satelliten her, mit dem "Hispasat 36W-1" der Bremer Firma OHB steht nun ein Millionen-Projekt vor dem Start. Der Kommunikationssatellit soll am Freitag starten.



Wenn die Sojus-Rakete auf ihrem Feuerstrahl ins All gelangt ist und ihre High-Tech-Fracht erfolgreich ausgesetzt hat, dürfte Andreas Lindenthal ein ziemlich großer Stein vom Herzen fallen. "Die Nervosität steigt", sagt das Vorstandsmitglied des Bremer Satellitenbauers OHB bei der Vorstellung der neuen Satellitenplattform SmallGEO am Montag.