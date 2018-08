Nachrichten dominieren - gute "Inselträume" - schwache Models

Die Nachrichtensendungen gaben am Donnerstag den Ton im Fernsehen an die molligen Models von RTL II mussten sich mit weniger zufrieden geben. Deutlich mehr Interesse gab es für die Ostfriesischen Inseln.



Guter Tag für die Nachrichtensendungen im Fernsehen am Donnerstag: Die meisten Zuschauer sicherte sich das "heute-journal" im ZDF um 21.45 Uhr, für das sich 3,61 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 15,8 Prozent) entschieden. Die ZDF-Sendung "heute" um 19 Uhr hatte 3,37 Millionen Zuschauer (18,0 Prozent), die "Tagesschau" um 20 Uhr allein im Ersten 3,36 Millionen (14,9 Prozent) und in sämtlichen Programmen von den dritten bis 3sat sogar 7,68 Millionen (34,0 Prozent). "RTL aktuell" um 18.45 Uhr erreichte 2,66 Millionen Zuschauer (15,6 Prozent).