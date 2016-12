Nachrichten von ARD und ZDF am glaubwürdigsten

Bei der Glaubwürdigkeit der Medien rangieren die Rundfunkbeitrag finanzierten Sendeanstalten ganz oben. Den Nachrichten von ARD und ZDF vertrauen die Menschen deutlich mehr als den Nachrichten der Privatsender Sat.1 und RTL.



Im Informationszeitalter können sich die Menschen von allen Seiten Informationen zu allen möglichen Themen verschaffen. Dennoch ist mit der schnellen Auffindbarkeit auch eine Schattenseite verbunden. Die Debatte um Fake News, die gerade in sozialen Netzwerken wie Facebook verbreitet werden, macht deutlich, dass nicht jede Meldung der Wahrheit entsprechen muss. "Lügenpresse"-Vorwürfe sind zwar kein neues Phänomen, aber wurden gerade in den letzten Jahren wieder laut. Trotz der Vorbehalte haben die meisten Menschen ihr Vertrauen in die klassischen Medien nicht verloren. Besonders dem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem werden hohe Glaubwürdigkeits-Werte zugeschrieben.