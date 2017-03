"Nachtsicht": Auto als Mordwaffe im Bremer "Tatort"

Serienkiller mit Auto als Tatwaffe: Was nach Tarantinos "Death Proof" klingt, ist die Handlung im neuen Bremer "Tatort", in dem die Kommissare Lürsen und Stedefreund einen Mörder jagen, der sich vor allem gegen seine Familie auflehnt.

Ein Serienmörder, ein Verdächtiger, doch die Beweislage ist mau. Kein leichter Fall für Hauptkommissarin Inga Lürsen (Sabine Postel). Bild: © Radio Bremen

Lautlos und nahezu unsichtbar gleitet das Auto durch die Dunkelheit - bis der Fahrer plötzlich das Schweinwerferlicht anschaltet und draufhält. Mehrfach überfährt der Mörder den wehrlosen jungen Mann auf der Straße. Die Kommissare Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) haben im neuen Bremer Tatort "Nachtsicht" von vornherein den Lackierer und ehemaligen Drogenabhängigen Kristian Friedland (Moritz Führmann) im Visier - seine Eltern aber blockieren die Ermittlungen gegen ihren Sohn hartnäckig.



"Da war mein Sohn schon lange im Bett", fährt Jost Friedland (Rainer Bock) die Kommissare an, als die ihn nach dem ersten Mord befragen. "Und das wissen Sie, weil sie ihn jeden Abend ins Bett bringen?", fragt Kommissarin Lürsen gereizt. Die Szene gleich zu Beginn des neuen Tatorts fängt die Beziehung zwischen dem Hauptverdächtigen Kristian Friedland und seinem Vater gut ein. Später wird noch deutlicher, dass der Wunsch nach Anerkennung durch den Vater und die Auflehnung gegen ihn einen inneren Kampf im Kopf des tief depressiven Sohnes führen.