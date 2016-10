Nackte Tatsachen bei "Luke! Die Woche und ich"

Luke Mockridge kehrt mit seiner Sendung "Luke! Die Woche und ich" am Sonntag ins Fernsehen zurück. Zum Auftakt begibt er sich sogleich einmal splitterfasernackt auf Wandertour durch Deutschland.



Völlig unbekleidet auf Wandertour durch Deutschland? Das ist kein Experiment, vor dem Luke Mockridge zurückschreckt. In seiner Comedy-Show "Luke! Die Woche und ich" erfährt das Publikum ab dem 23. Oktober wie die Leute auf der Straßen auf die nackten Tatsachen reagierten. Denn dann kehrt Luke Mockridge mit neuen Folgen zu Sat.1 zurück und lässt den Abend immer sonntags nach "The Voice of Germany" ab 22.30 Uhr ausklingen.