"Nacktes Überleben" - Sat.1 zeigt TV-Experiment

30 Tage ohne alles - Für die Experiment-Sendung "Nacktes Überleben - Wie wenig ist genug?" nimmt Sat.1 den Teilnehmern jegliches Hab und Gut.



Kein Handy, keine Möbel, keine Kleindung - Wie ist es, auf alles zu verzichten? Dieser Frage gehen die sechs Kontrahenten des TV-Experiments "Nacktes Überleben - Wie wenig ist genug" ab 29. März bei Sat.1 auf den Grund. Die Teilnehmer kommen aus drei verschiedenen Lebenssituationen.