Nächste Panne bei Sportstreamingdienst Dazn

Zum wiederholten Mal erleben Nutzer von Dazn eine Panne. Der Sportstreamingdienst, der über ein umfangreiches Angebot an Sporthighlights verfügt, beendete die Übertragung der NFL-Konferenz "RedZone" vorzeitig.



Mit Dazn will die Perform Group ein Netflix des Sports schaffen und hat zahlreiche Livesport-Rechte erworben, von Fußball über Handball, Tennis bis zu US-Sport sind zahlreiche populäre Sportarten verfügbar. Doch muss sich der Streamingdienst noch mit zahlreichen Kinderkrankheiten herumärgern. So fiel Anfang September die Übertragung des Premier-League-Derbys zwischen Manchester United und Manchester City einer technischen Panne zum Opfer, zudem funktioniert der Dienst weiterhin nicht auf allen Übertragungswegen störungsfrei. Nun gab es auch beim American Football Probleme.